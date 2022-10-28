Вы явно не замечали, что не так с финалом «Самой обаятельной и привлекательной»

Судьба сотрудницы конструкторского бюро Нади Клюевой из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» интересовала миллионы советских зрителей — не зря же лента стала лидером кинопроката 1985 года. И по ходу просмотра у многих из них возникал вполне закономерный вопрос, почему в финале Клюева выбирает в спутники своей жизни партнера по пинг-понгу — техника Гену из лаборатории, а не коллегу Лешу Пряхина, который верно ухаживал за ней на протяжении всего фильма.

По мнению некоторых, именно простой, но надежный Пряхин оказался бы идеальным мужем для Нади. Он внимателен к ней и даже ради Клюевой смог попасть на концерт суперпопулярного в то время в СССР исполнителя Джанни Моранди. Кроме того, он хозяйственный, рукастый и, несмотря на внешнюю простоту, далеко не глуп — об этом свидетельствует его увлечение шахматами. Словом, непонятно, почему кандидатура Пряхина не устроила Надежду.

Ответ на этот вопрос спустя годы отыскали другие зрители картины. По их мнению, режиссер не стал сводить Надю и Пряхина потому, что было очевидно, что тот не любил Клюеву, а просто искал себе жену по совету Клавдии Матвеевны. «У Пряхина прямой деревенский расчет — надо бабу в дом», — отметил один из комментаторов.