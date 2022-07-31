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Вы точно не знали этого о «Гарри Поттере»: Гермиона влюблена в Драко, а Гарри в...

31 июля 2022 10:10
Вы точно не знали этого о «Гарри Поттере»: Гермиона влюблена в Драко, а Гарри в...

Драмы любовные и не только.

1 января состоялась премьера специального эпизода, который приурочили к 20-летнему юбилею с момента выхода на экраны первой части «Гарри Поттера». Этот выпуск раскрыл новые интересные факты о съемках франшизы – иногда забавные, а иногда достаточно пугающие.

Влюбленность Дэниэла Рэдклиффа

Вы точно не знали этого о «Гарри Поттере»: Гермиона влюблена в Драко, а Гарри в...

На съемках эпизода актер рассказал о своих чувствах во время работы над проектом. В то время он был юн, что не помешало ему влюбиться. Вот только объектом страсти Рэдклиффа стала не одна из его ровесниц, а Хелена Бонем Картер. На экране они друг друга ненавидели, но за пределами съемочной группы отлично общались.

Актер даже решился сделать признание.

Он отправил Хелене записку, в которой рассказал о своих чувствах. В ней он написал, что хотел бы родиться на 10 лет раньше, чтобы у него был шанс.

А Эмму Уотсон не замечал Том Фелтон

Вы точно не знали этого о «Гарри Поттере»: Гермиона влюблена в Драко, а Гарри в...

На протяжении всех частей франшизы Гермиона была без ума от Рона, а сама актриса влюбилась в исполнителя роли Драко. Уотсон рассказала, что это произошло, когда их инструктировали. Тогда перед юными актерами поставили задачу нарисовать Бога – так, как он выглядит по их мнению. Фелтон изобразил скейтбордистку, и в этот момент Эмма поняла, что влюблена.

Актриса каждый день съемок надеялась, что у нее будут общие сцены с Томом. И, когда это случалось, она была счастлива.

Фелтон же догадался о ее чувствах, но всегда относился к ней как к младшей сестре. Уотсон младше его почти на 3 года. Том искренне заботился о ней и до сих пор испытывает к актрисе нежные чувства. Но между ними никогда не было ничего, кроме дружбы.

Сломанные ребра режиссера

Вы точно не знали этого о «Гарри Поттере»: Гермиона влюблена в Драко, а Гарри в...

Несчастный случай произошел с Майком Ньюэллом во время работы над «Кубком огня». В фильме есть эпизод, в котором близнецы Уизли пытаются обмануть артефакт, чтобы попасть на турнир.

Но зелье, которое должно было состарить их на пару лет, срабатывает неожиданно. Тогда братья устраивают перепалку, обвиняя друг друга.

Режиссеру показалось, что Оливер и Джеймс Фелпс дерутся недостаточно правдоподобно. Он оставил свой место и предложил близнецам побороться с ним. Оливер тут же согласился, и оказался сбит с ног постановщиком. Но уже через минуту Ньюэлл пожалел об этом – ответный удар актера сломал ему 2 ребра.

Хелена Бонем Картер воровала вещи

Вы точно не знали этого о «Гарри Поттере»: Гермиона влюблена в Драко, а Гарри в...

Во время съемок эпизода актриса поинтересовалась у Тома Фелтона, что он своровал на память. Тот признался, что попытался оставить себе только волшебную палочку. А вот сама Хелена постоянно тащила что-нибудь со съемочной площадки, когда за ней никто не наблюдал.

Джейсон Айзекс не переносил Хелену Бонем Картер

Вы точно не знали этого о «Гарри Поттере»: Гермиона влюблена в Драко, а Гарри в...

В фильмах персонажи этих актеров были на одной стороне, а вот в реальной жизни с трудом ладили друг с другом. Проблема была в том, что Бонем Картер чересчур сильно прочувствовала образ Беллатрисы.

Для лучшего вживания в роль актрисе разрешали вести себя за пределами съемочной площадки так, как ей хочется. Она неожиданно могла начать смеяться, кричать или прыгать.

Айзекс признавался, что это выводило его из себя. Усмирить Хелену было невозможно, и порой это так сильно надоедало, что он мечтал, чтобы она замолчала.

Фото: Legion-Media
Елена Петрова
Елена Петрова
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