Вы точно не знали: что означает таинственная фраза «ланфрен-ланфра» из легендарной песни «Гардемаринов»

Теперь мы знаем, о чем пел Боярский.

Песня Михаила Боярского «Ланфрен-ланфра» из фильма «Гардемарины, вперед!» любима многими зрителями. Но даже те, кто знал французский, недоумевали, как же переводятся загадочные слова припева.

Секрет раскрыл автор песни, поэт Юрий Ряшенцев в интервью «Спорт-экспресс». Оказывается, «ланфрен-ланфра» ничего не значит. Это французское вокализное слово вроде русской прибаутки «ай-люли»:

«В мой старый сад, ай-люли, лети, моя голубка...».

Ряшенцев нашел его во французском фольклоре. Поэт признается, что «Ланфрен-ланфра» — одна из немногих песен его сочинения, которую он и вправду любит, а к остальным он относится — «так, с юмором».