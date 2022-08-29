Вы никогда не задумывались о фразе «Кин-дза-дза»? Значение названия советского фильма удивит всех

Культовая двухсерийная комедия о путешествии советских граждан на планету Плюк в галактику Кин-дза-дза до сих пор цитируется россиянами. Несмотря на то, что многие фразы, произнесенные героями ленты, были выдуманы, они прочно вошли в русский язык. Например, слова гравицаппа, пепелац и пацак все еще можно услышать в речи наших граждан, при том что сначала они не несли практически никакого смысла. А вот название самой галактики, в которой разворачиваются события, подразумевало кое-что конкретное.

Изначально фильм хотели назвать «Космическая пыль» ― аналогично названию одного из товаров межгалактического продавца, который должен был появиться в картине. В ходе съемок нужный эпизод убрали, поэтому вместе с ним исчезло и название ленты. Тогда на помощь совершенно случайно пришел один из исполнителей главных ролей — актер Евгений Леонов. Когда он сидел на площадке и ждал старта очередного дубля, его коллега Станислав Любшин спросил, что лежит у него в портфеле. Ответив, что там кинза, Леонов начал напевать: «Кин-дза-дза, кин-дза-дза».

Бессмысленный диалог услышал режиссер Георгий Данелия и решил сделать из этого слова рабочее название. После того как материал отсняли и смонтировали, других вариантов не появилось. И, как пишет портал «Дом кино», фильм вышел в прокат с таким заголовком на афишах. Так, случайно брошенная Леоновым фраза навсегда вошла в историю кинематографа.