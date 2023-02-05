Вы ни за что не отгадаете, какой современный фильм полюбили иностранцы: в прокате он провалился
Кинокомикс пришёлся не по душе отечественному зрителю.
В последнее время в российском кинематографе начали появляться новые технологии съемки и интересные закрученные сюжеты. Две эти составляющие позволили создать на экране красивую картинку и удержать внимание зрителей.
И все же это не помогло фильму «Майор Гром» сборы которого оказались меньше затраченных на производство средств. Но неожиданно для российской общественности именно этот кинокомикс полюбился иностранцам. А когда он оказался на стриминговом сервисе Netflix, то быстро вошёл в десятку самых популярных международных релизов.
За рубежом кассовые сборы супергеройских картин всегда находятся на высоте, поэтому и отечественный представитель этого жанра получил много положительных отзывов от зрителей из других стран.
«Отличный, стильный, хорошо снятый российский кинокомикс с действительно умными мыслями», «С нетерпением жду продолжения», — прокомментировали иностранцы.