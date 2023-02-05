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Вы ни за что не отгадаете, какой современный фильм полюбили иностранцы: в прокате он провалился

5 февраля 2023 11:00
Вы ни за что не отгадаете, какой современный фильм полюбили иностранцы: в прокате он провалился

Кинокомикс пришёлся не по душе отечественному зрителю.

В последнее время в российском кинематографе начали появляться новые технологии съемки и интересные закрученные сюжеты. Две эти составляющие позволили создать на экране красивую картинку и удержать внимание зрителей.

И все же это не помогло фильму «Майор Гром» сборы которого оказались меньше затраченных на производство средств. Но неожиданно для российской общественности именно этот кинокомикс полюбился иностранцам. А когда он оказался на стриминговом сервисе Netflix, то быстро вошёл в десятку самых популярных международных релизов.

За рубежом кассовые сборы супергеройских картин всегда находятся на высоте, поэтому и отечественный представитель этого жанра получил много положительных отзывов от зрителей из других стран.

«Отличный, стильный, хорошо снятый российский кинокомикс с действительно умными мыслями», «С нетерпением жду продолжения», — прокомментировали иностранцы.

Вы ни за что не отгадаете, какой современный фильм полюбили иностранцы: в прокате он провалился
Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" (2021)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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