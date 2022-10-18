Вы и не подозревали о первой версии «Служебного романа»: кто превзошел Рязанова

Многим зрителям эта лента пришлась по душе гораздо больше, чем легендарный фильм.

При словосочетании «Служебный роман» в голове каждого россиянина одним из первых, конечно же, возникает знаменитый фильм Эльдара Рязанова, снятый по написанной им в соавторстве с драматургом Эмилем Брагинским пьесе под названием «Сослуживцы». Но на самом деле, несмотря на всенародную популярность, картина стала отнюдь не первой экранизацией данного произведения.

В 1973 году, за четыре года до появления рязановского шедевра, на экранах советских зрителей появился телеспектакль под названием «Сослуживцы», главные роли в котором исполнили Борис Левинсон (Новосельцев), Галина Анисимова (Калугина) и Валентина Шендрикова (секретарша Верочка).

Как ни удивительно, многие до сих пор считают, что этот черно-белый фильм во многом выигрывает у любимой народом экранизации с Фрейндлих, Мягковым, Басилашвили и Ахеджаковой.

«Телеверсия понравилась больше именно из-за созданных образов: они запомнились не зрелищностью, яркостью, а именно как люди вызывали больше сопереживания», «Спектакль очень стильный, музыкальное сопровождение чудесное», — отмечают посмотревшие «Сослуживцев» россияне, многие из которых до этого даже не слышали о существовании подобного телеспектакля.