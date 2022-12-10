Вы бы точно ее не признали: вот как сейчас выглядит Варя из фильма «Елки»

В 2010 году на экраны вышел новогодний фильм «Елки», который стал первым из серии десяти картин. Детдомовскую девочку по имени Варя в киноленте сыграла юная актриса Алина Булынко – зрители были в восторге от ее актерской работы. И с тех пор Булынко активно снимается в кино.

В этой эффектной 25-летней красотке уже не узнать малышку Варю. На счету актрисы более 20 ролей в кино и сериалах – «И все-таки я люблю...», «Любовь-морковь 2», «Сын отца народов», «Филатов».

К удивлению многих, после школы талантливая артистка не стала поступать в театральный институт.

Девушка закончила факультет психологии РГГУ и теперь успешно практикует. Серьезная профессия оказалась Алине ближе света софитов.