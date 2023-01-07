Вы бы никогда не догадались, кем стал мальчик, который ходил по воде в «Бриллиантовой руке»

Сцена с идущим по воде Максимом Никулиным запомнилась многим зрителям культовой «Бриллиантовой руки».

Сын артиста именно тогда понял, что профессия актера трудна и требует старания. На съёмках культовой картины его несколько раз толкал в воду Андрей Миронов, чтобы получить лучший кадр.

А последний и лучший дубль был снят, когда мальчика уверили, что пинка не будет. В итоге обещания не сдержали.

После такого опыта впечатления о работе сложилось действительно не лучшее. Сын актёра решил связать свою жизнь с журналистикой. Одно время он работал в редакции газеты «Московский комсомолец». Чуть позже ему удалось пробиться на телевидение и стать ведущим.

Однако в дальнейшем ему пришлось быть руководителем цирка. После смерти отца он начал управлять наследием артиста и сохранять его достояние.