Вы будете удивлены: смысл фразы «ланфрен-ланфра» из легендарной песни «Гардемаринов»

После этого песня будет звучать совсем по-другому.

Настоящим украшением фильма «Гардемарины, вперед!» стала пронзительная «Ланфрен-ланфра» в исполнении Михаила Боярского. Зрители долгое время не догадывались, что означают загадочные слова припева. Недоумевали и знатоки французского языка. Завесу тайны приоткрыл автор песни, поэт Юрий Ряшенцев в интервью изданию «Спорт-экспресс». Выяснилось, что «ланфрен-ланфра» не значит ровным счетом ничего. Это французское вокализное слово, которое ближе всего к русской прибаутке «ай-люли». И припев переводится как:

«В мой старый сад, ай-люли, лети, моя голубка...».

Ряшенцев нашел этот вокализм во французском фольклоре. Автор композиции признается, что «Ланфрен-ланфра» — это одна из немногих песен его собственного сочинения, которую он и действительно любит.