Вторая часть «Маленькой Веры» доведет до истерики: счастье, что зрители не увидели

От этого сценария глаза на лоб полезут.

«Маленькая Вера» произвела в свое время ошеломительный эффект. Неискушенная советская публика не ожидала увидеть на экране подобные откровения. Одни проклинали картину и ее создателей, другие же боготворили и называли лучшей иллюстрацией перестроечной эпохи.

Мало кто знает, что в 2007 году киношники хотели снять продолжение культовой истории о незадачливом семействе. Однако актеры из оригинального фильма отказались принимать в этом участие. И их можно понять.

С момента смерти папы Коли прошли годы. Виктор, брат Веры, работает могильщиком. Его жена и сын тем временем счастливо живут в США. Вера вместе с боевой подругой Чистяковой прохлаждается в Ницце. Героини занимаются фитнесом и ни дня не могут прожить без алкоголя.

Сережа, бойфренд Веры, стал олигархом. Во время юбилея у бабушки между экс-возлюбленными начинается перепалка, и героиня убивает Соколова. Но после этого он, как и папа Коля, общается с родными с того света и дает им советы.

А еще в сюжете фигурирует дочка Веры по имени Вера. Она крутит любовь с членом банды глухонемых.

Вот что написали интернет-пользователи, прочитав о продолжении легендарного фильма: