Всю жизнь боялась популярности: куда пропала советская Пеппи Длинныйчулок

Светлана Ступак после премьеры сказки «Пеппи Длинныйчулок» мгновенно стала всесоюзной звездой. Зрители и журналисты остались в восторге от ее яркой игры, поэтому даже в Швеции признавали, что ее воплощение персонажа Астрид Линдгрен оказалось самым лучшим. Поклонники были уверены, что сразу же после сказки они увидят множество других ярких ролей от актрисы, но ее жизнь сложилась совершенно иначе.

Сама Ступак мечтала не столько об актерской карьере, сколько о выступлениях в цирке. Она с легкостью выполняла акробатические элементы и отличалась артистизмом, однако в цирковое училище ее не взяли из-за искривления позвоночника.

Сразу после 18 лет она вышла замуж и родила дочь. Артистка не отказывалась от мечты выступать на сцене, но муж запрещал ей ходить на кастинги и настаивал на заботе о доме. При этом уже в 90-х он оказался в эпицентре бандитских разборок и сбежал, оставив бывшую артистку с долгами и подрастающей дочерью.

Из-за этого Ступак, как пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошлых лет», пришлось пойти работать на рынок. Она едва сводила концы с концами, но все равно смотрела на жизнь с оптимизмом, хоть и боялась, что покупатели за прилавком узнают в ней задорную Пеппи. Одновременно с этим у нее начались проблемы со здоровьем, в том числе и из-за постоянного стресса, которые со временем только усиливались. Скончалась знаменитая артистка в 2018 году от обширного инфаркта, лишь несколько месяцев она не дожила до своего 47-летия.