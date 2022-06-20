«Вся грязь о Красной армии»: назван худший российский фильм о войне

«Утомленных солнцем 2» ждали 16 лет, режиссер Никита Михалков собрал на съемочной площадке звездный актерский состав и поднял секретные архивы, но наткнулся на шквал критики и рейтинг 3.5.

Рядовые зрители и кинообзорщики не оставили без претензий ни одну сцену картины, уличив создателей в плохой постановке, растрате бюджетных средств и антисоветской пропаганде: «Михалков умудрился в одном фильме собрать всю грязь о Красной армии и советском руководстве!».

Кроме очернения СССР режиссеру указали на целый ряд исторических ошибок и откровенных выдумок, вроде танков под парусами, штрафбата в 1941 году, атаку с черенками лопаты на вооруженного противника и не только.

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Отдельно критически настроенные зрители отметили зацикленность Михалкова на человеческой физиологии.

«Возникает впечатление, что он хотел показать преобладание низкого, животного начала в советских людях. Советский человек в глазах режиссера теряет обличие, представляясь зрителю жадным, трусливым и злобным зверьком — грязный плебс», — отметил кинообзорщик Taganay.

В пятерку худших фильмов о Великой Отечественной войне также вошли: «Служу Советскому Союзу!», «Сволочи», «4 дня в мае» и «На Париж».