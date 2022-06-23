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«Режиссер - больной»: советский мультфильм привел иностранцев в ужас

23 июня 2022 08:50
«Режиссер - больной»: советский мультфильм привел иностранцев в ужас

Русские умеют удивлять.

«Ух ты, говорящая рыба!» и сегодня производит неизгладимое впечатление на всех зрителей, не только русскоязычных. Однако если россияне любят произведение Роберта Саакянца с детства, иностранцам понять его оказалось не под силу.

У одного из пользователей IMDb возникло немало вопросов к режиссеру:

«Эти сумасшедшие русские умеют удивлять! Мультфильм мне показал друг, чьи родители эмигрировали из СССР. Вероятно, его режиссер — больной человек с безумной фантазией. Друг так часто ставил фильм на паузу, чтобы объяснить происходящее, что казалось, он сломает DVD».

«Говорящую рыбу» раскритиковали за анимацию и слишком частую смену кадров, создающих ощущение психоделики. Но главной претензией к произведению было даже не это: «Что хотели показать в этом мультфильме? Что за чушь? Это безумие могут понять только руссие. Я не рекомендую это смотреть, только зря потеряете время».

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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