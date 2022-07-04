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Киноафиша Статьи Встал на одну ступень с семьей Шатунова: Разин вывел россиян из себя

Встал на одну ступень с семьей Шатунова: Разин вывел россиян из себя

4 июля 2022 12:55
Встал на одну ступень с семьей Шатунова: Разин вывел россиян из себя

Продюсер снова порассуждал в соцсетях о погибшем певце.

Андрей Разин вновь вызвал нападки хейтеров, связав свое имя с Шатуновым. Он выложил в соцсетях трогательный пост в честь девяти дней с момента смерти певца. По его словам, эта новость стала для него огромной трагедией и потрясением. Продюсер выразил участие вдове и детям исполнителя, а затем фактически поставил себя на одну ступень с семьей Шатунова.

«Кроме них и меня, его кума, у Юры никого не осталось», — заметил Разин.

Этим заявлением бывший продюсер «Ласкового мая» вывел россиян из себя. В Telegram-канале «Звездная пыль» подчеркнули, что Разин удалил не только все гневные комментарии от фолловеров, но и скандальные посты, направленные против Шатунова. Напомним, бывшие коллеги по «Ласковому маю» спорили в судах о правах на песни. И всего за несколько дней до смерти Юрия Разин в своих соцсетях еще грозил ему новыми исками и даже тюрьмой. Теперь этих записей в его аккаунте не осталось.

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«Всю душу человеку измотал», «Вообще человек не меняется», «Противно это читать», «Лицемерие зашкаливает», — написали пользователи Telegram.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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