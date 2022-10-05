Вскрывшийся в культовых «Девчатах» обман зрители простить не смогли

Вокруг кастинга на роли в фильме «Девчата» в начале 60-х годов бушевало немало страстей. Исполнитель роли Ильи Николай Рыбников мечтал сниматься вместе с женой Аллой Ларионовой. Но роль Анфисы, о которой он грезил для супруги, отдали Светлане Дружининой. В результате Рыбников на площадке пребывал в неизменно плохом настроении и постоянно критиковал партнершу Надежду Румянцеву, о таланте которой был невысокого мнения.

Худсовет тоже не сразу утвердил актрису на роль Тоси. По сюжету ее героине 18 лет, а Румянцевой в ту пору уже исполнилось 30. Таким образом, с Рыбниковым они были ровесниками. Но благодаря бойкой натуре Надежда казалась младше «экранного возлюбленного».

При этом обман с возрастом, который смогли понять не все зрители, создатели допустили с другими героями. Например, Дружининой было всего 26 лет, то есть ее Анфиса оказалась даже младше Тоси. Люсьене Овчинниковой, сыгравшей Катю, исполнилось 30 лет. А маме Вере в исполнении Нины Меньшиковой было 33 года. Значительно старше остальных персонажей в кадре казался Ксан Ксаныч — его роль сыграл 38-летний Виктор Байков.