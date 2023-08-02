Всем знакома только фамилия Якина: у подлеца было «речное» имя

Коварный режиссер Якин, который пытался разлучить главного героя с женой, был одним из самых ярких персонажей в советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Во многом это заслуга талантливого актера Михаила Пуговкина, который блестяще воплотил эту роль на экране.

Примечательно, что героя в кадре называют исключительно по фамилии — его имя и отчество звучат так редко, что зрители обычно их и не помнят. Правду раскрыл памятник персонажу, который установили на набережной в Ялте. На нем можно увидеть, что героя зовут Карп Савельевич. Герой советской комедии изображен в своей характерной позе — сидящим на стуле с тростью в руках. Кстати, сам Пуговкин долгое время жил в Ялте и любил гулять именно на этой набережной.

Почему Якина в фильме почти не называют Карпом Савельевичем, остается загадкой. Ведь для такого скользкого типа нет более подходящего имени, чем название речной рыбы.