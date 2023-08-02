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Всем знакома только фамилия Якина: у подлеца было «речное» имя

2 августа 2023 08:30
Всем знакома только фамилия Якина: у подлеца было «речное» имя

Так могли назвать только очень скользкого типа.

Коварный режиссер Якин, который пытался разлучить главного героя с женой, был одним из самых ярких персонажей в советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Во многом это заслуга талантливого актера Михаила Пуговкина, который блестяще воплотил эту роль на экране.

Примечательно, что героя в кадре называют исключительно по фамилии — его имя и отчество звучат так редко, что зрители обычно их и не помнят. Правду раскрыл памятник персонажу, который установили на набережной в Ялте. На нем можно увидеть, что героя зовут Карп Савельевич. Герой советской комедии изображен в своей характерной позе — сидящим на стуле с тростью в руках. Кстати, сам Пуговкин долгое время жил в Ялте и любил гулять именно на этой набережной.

Почему Якина в фильме почти не называют Карпом Савельевичем, остается загадкой. Ведь для такого скользкого типа нет более подходящего имени, чем название речной рыбы.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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