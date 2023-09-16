Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы

Лента «Сердца трех» с Дмитрием Харатьяном и Сергеем Жигуновым вышла на экраны в начале девяностых. Фильм примечателен тем, что это была последняя лента, снятая в СССР. А вот про «Сердца четырех» слышали немногие. Поразительно, но, несмотря на схожесть названий, этот проект вовсе не является продолжением приключенческой картины.

Снимать «Сердца четырех» начали еще в сороковых годах прошлого века. Но выпустить не успели: началась Великая Отечественная война. Руководство страны решило, что в такое тяжелое время не стоит показывать легкие романтические фильмы. Предпочтение отдавали героическим историям. Поэтому жизнеутверждающий водевиль отправили пылиться на полку.

Против ленты высказался сам Иосиф Сталин: ему не понравилось, что среди персонажей присутствует военный.

Но «Сердца четырех» дождались своего времени. После окончания войны людям нужно было отвлечься от тяжелых будней. Тогда в дело пошли комедии и романтические фильмы. Карина вышла в прокат и собрала у экранов больше 19 миллионов зрителей.