Все также чертовски хорош: как за 12 лет изменился Аче из «Трех метров над уровнем неба»

Марио Касас дебютировал в кино в фильме Антонио Бандераса «Летний дождь». Однако популярность актеру принесла роль в фильме «Три метра над уровнем неба», где он сыграл брутального Аче, а также в продолжении картины – «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу».

Сегодня Марио Касас признанная звезда испанского кино. Актер сыграл главные роли в таких фильмах, как «Пальмы в снегу», «Невидимый гость», «Дикая история».

Известно о множество романов артиста. Он встречался с актрисами Марией Вальверде, Бертой Васкес, Бланкой Суарес и Деборой Франсуа.

Неудивительно, что у Марио Касаса такая бурная личная жизнь, ведь в свои 36 актер – настоящий секс-символ. Касас еще больше возмужал и часто радует поклонниц в соцсетях фотографиями своего рельефного торса.