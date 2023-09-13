Все мужчины были без ума от красавицы из сериала «Кабачок "13 стульев"»: сейчас не узнаете

Зоя Зелинская пачками получила письма с признаниями в любви. В образе пани Терезы из «Кабачка „13 стульев“» артистка была неподражаема. Стоило только ей появиться на экране, как у всех жен страны случался приступ ревности.

Мужчины теряли голову от красоты и очарования брюнетки, но, как говорится, ничто не вечно. Сегодня в 93-летней Зелинской уже не узнать ту самую мечту миллионов.

Жизнь сильно потрепала знаменитость, похоронившую двух мужей. Первым скончался Валерий Леднев, к которому Зоя Николаевна ушла от Георгия Зелинского. Во втором браке звезда впервые стала мамой — тогда ей был уже 41 год.

Спустя 14 лет после смерти любимого сильно заболел первый муж артистки. Недолго думая, она перевезла Георгия Васильевича к себе и ухаживала за режиссером до тех пор, пока в 2001 году он не скончался.

В одном из интервью актриса призналась, что всегда чувствовала себя виноватой перед супругом. По всей видимости, она так и не простила себя за то, что оставила избранника ради новой любви.