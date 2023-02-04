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Все из-за болезни: внешний вид облысевшего Пети Рамы из «Бумера» повергнет в шок

4 февраля 2023 09:00
Все из-за болезни: внешний вид облысевшего Пети Рамы из «Бумера» повергнет в шок

Даже в этом образе актер остается востребован.

Сюжет фильма «Бумер» строился вокруг истории четырех бандитов и их попытки уйти от погони. Одного из главных героев, Петю Раму, сыграл статный красавец Сергей Горобченко. Он передал своему знаменитому персонажу харизму и обольстительную внешность, от которой женщины были просто без ума.

Тем не менее почти за 20 лет, прошедших с выхода этой криминальной драмы, неудивительно, что мужчина мог сильно преобразиться. Недавно высокий блондин стал абсолютно лысым. Некоторые могли подумать, что это лишь подготовка к новой роли, но все оказалось серьезнее.

До этой трансформации актер уже начал терять волосы, и гримеры постоянно придумывали новые ухищрения, чтобы это скрыть.

Артист не стал ждать полного облысения и сразу сбрил свою шевелюру. Такая смена образа испугала бы любого другого красавца, но Горобченко не стал отчаиваться и уже получает предложения о съемках в новом амплуа.

Все из-за болезни: внешний вид облысевшего Пети Рамы из «Бумера» повергнет в шок
Фото: кадры из фильма «Бумер», (2003), кадр из программы «Ты не поверишь!» (2007-2023)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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