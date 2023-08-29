Все думали, что это переодетый мужчина: в «12 стульях» снялась настоящая княжна

Несколько минут ее экранного времени до сих пор обсуждают поклонники.

Эксцентрическая комедия Леонида Гайдая «12 стульев» увидела свет в самом начале 70-х. До сих пор картина, основанная на одноименном романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова, не теряет актуальности, а зрители продолжают обсуждать сюжет и ярких персонажей.

Так, не одно поколение поклонников самым интересным из второстепенных героев признает тещу Кисы Воробьянинова Клавдию Петухову. Она появляется лишь на несколько минут, но фанаты были уверены, что эту роль исполнил переодетый актер-мужчина.

Однако на самом деле в образе Клавдии Петуховой зрители видели актрису Евдокию Урусову. Она была представительницей княжеского рода и всю жизнь играла в кино на второстепенных ролях, а начала карьеру еще в немых фильмах.

И в «12 стульях» Урусовой было уже 63 года. После выхода фильма она еще появилась во множестве картин и нередко выходила на сцену театра имени Ермоловой. Скончалась актриса в 1996 году в возрасте 88 лет.