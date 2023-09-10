Все дети в СССР обожали его: участь Коли из «Гостьи из будущего» вызывает оторопь

Вся страна узнала про Алексея Фомкина благодаря картине «Гостья из будущего». В ленте Павла Арсенова он исполнил роль Коли Герасимова и в одночасье стал звездой. Публика была уверена, что юного артиста ждет успешное будущее, однако его жизнь сложилась совершенно иначе.

После выхода «Гостьи из будущего» Алексей продолжил сниматься. Он принял участие в нескольких проектах, а из-за загруженности не успевал ходить на занятия в школу. И в итоге не смог получить аттестат, из-за чего его не взяли в театральный вуз.

Вместо учебы Фомкин отправился в армию, а после возвращения не смог найти подходящую работу.

Чтобы справиться с тяжелым периодом, он все чаще начал злоупотреблять алкоголем. И он был вынужден переехать в деревню, где начал жизнь с чистого листа.

В новом месте он встретил свою вторую половинку и начал медленно устраивать жизнь. Вместе с супругой они переехали во Владимир, где ему удалось найти работу. Но однажды вместе с возлюбленной они пошли в гости к друзьям. И после нескольких тостов Фомкин решил отдохнуть, однако в это время в доме начался пожар. И все гости выбежали во двор, но забыли о звезде «Гостьи из будущего».

Алексей Фомкин погиб при пожаре. Знаменитости было 26 лет, и его тело покоится недалеко от Владимира.