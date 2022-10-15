Все актеры — вампиры? Вы точно не обратили внимание на этот очень странный момент в «Бриллиантовой руке»

На всех актерах надет один и тот же аксессуар.

Пользователи соцсетей заметили «ляп» в культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Вопросы вызвала сцена посадки на теплоход.

В кадре видно, что пассажиры стоят в длинной очереди в здании морского порта, ожидая посадку на теплоход. Но странность в том, что в помещении они носят солнцезащитные очки – темные, как у сварщика. Если бы несколько пассажиров были в очках, это можно было списать на то, что они забыли снять аксессуар, придя с улицы. Но в солнцезащитных очках стоят буквально все – и мужчины, и женщины.

Ощущение, что они либо вампиры, либо незрячие.

Однако вероятнее всего режиссер хотел передать атмосферу отпуска и волнительной поездки на море, использовав один из обязательных пляжных атрибутов – очки, поэтому намеренно сделал сцену немного карикатурной и преувеличенной.