Время уничтожило красоту: внешность звезды фильма «Уж кто бы говорил» шокирует

Многие помнят красотку Керсти Элли по роли в комедии «Уж кто бы говорил», где она сыграла в дуэте с Джоном Траволтой. Актриса также известна по фильмам «Сумасшедший дом», «Деревня проклятых», «Двое: Я и моя тень», «Убийственные красотки» и ситкомам «Веселая компания» и «Салон Вероники».

Однако последние двадцать лет яркая актриса почти не появляется на экранах.

После закрытия «Салона Вероники» у Элли начались проблемы с лишним весом – и она стала частой гостьей тематических ток-шоу, где героям помогали похудеть. Триумфальное возвращение артистки состоялось в проекте «Танцы со звездами», где она заняла второе место. Также несколько лет назад Керсти Элли сыграла в популярном сериале «Королевы крика».

Сегодня актрисе 71 год. Элли пережила два развода, у нее есть двое приемных детей – Уильям Тру и Лилли Прайс.