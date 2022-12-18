Время не пощадило самую красивую советскую Золушку: как выглядит звезда фильма «Три орешка для Золушки»

Многим советским и даже российским зрителям полюбился фильм «Три орешка для Золушки». Главную роль в картине исполнила чешская актриса Либуше Шафранкова.

Изначально на роль принцессы утвердили другую девушку, но в последний момент оказалось, что она беременна. После этого режиссер обратил внимание на Либуше и не прогадал с выбором. Большие карие глаз, милое личико и безусловный талант сделали Золушку популярной во всем Союзе.

После такого успеха картины на актрису свалилось много предложений о съемках, особенно в фильмах-сказках.

В личной жизни девушки также не было проблем. В 23 года она вышла за артиста театра и никогда с ним не расставалась. Единственное, что утратила Шафранкова — это свою былую красоту. С возрастом она все меньше была похожа на принцессу. Взгляд стал тяжелее, лицо заплыло морщинами, а щеки и вовсе обвисли.