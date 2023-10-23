Время и спиртное к ней беспощадны: не узнаете Марфу Васильевну в этой пенсионерке с бантиком

Нина Маслова за всю карьеру сыграла десятки ролей, но больше всего запомнилась зрителям как очаровательная Марфа Васильевна из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Хотя актриса появлялась на экране всего на пару минут, она сумела очаровать публику.

Жизнь артистки была непростой. Нина очень рано пристрастилась к спиртному, что едва не погубило ее карьеру. Только когда звезде было уже под пятьдесят, врачи обнаружили у нее серьезную болезнь.

Выбор встал между жизнью и алкоголем.

Маслова нашла спасение в религии. Она не только справилась с зависимостью, но и вернулась к работе, даже стала снова появляться на экране. Актриса снялась в «Старых песнях о главном» и в «Досье детектива Дубровского».

Сегодня Нине Константиновне уже 76 лет. Она чувствует себя намного лучше, но, увы, годы и зависимость не оставили ни следа от ее былой красоты. В женщине едва ли можно узнать ту красавицу, которой любовались зрители во время просмотра «Ивана Васильевича».