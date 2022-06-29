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Время беспощадно: Кристину Асмус не узнали фанаты

29 июня 2022 13:35
Время беспощадно: Кристину Асмус не узнали фанаты

Подписчики не смогли скрыть свое удивление.

Кристина Асмус взбудоражила поклонников архивной фотографией. Соответствующим снимком знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

В публикации актриса воспоминает о жизненных этапах, которые провела в Санкт-Петербурге. Как оказалось, с Северной столицей ее связывает множество воспоминаний. Проиллюстрировала запись Асмус архивным снимком, на котором в 16 лет позирует в одном из парков города.

«Сколько романтичных поездок было в Питер! Лучше, чем на Мальдивы», — пишет знаменитость.

Время беспощадно: Кристину Асмус не узнали фанаты

Пользователи Сети не прошли мимо записи актрисы, однако в первую очередь они обратили внимание не на трогательный рассказ, а на саму фотографию. Как отметили подписчики, они едва узнали Асмус, настолько сильно она изменилась за прошедшие 18 лет. «Возраст вам к лицу», «Прошли годы, а вы похорошели», «Еле узнала вас, так изменились», — признаются подписчики.

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Сама Асмус предпочла никак не комментировать сообщения поклонников. Отметим, что артистка крайне редко делится с фанатами архивными фотографиями в своих блогах.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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