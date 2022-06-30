Помните Машу из «Ворониных»? Не поверите, что с ней стало

Актриса Мария Ильюхина изменилась так, что, наверное, и родные не признали бы ее после долгой разлуки.

Сериал «Воронины» по праву можно назвать одним из самых долгоиграющих проектов на российском телевидении. Как и в случае с другим популярным сериалом — «Папины дочки» — зрители «Ворониных» взрослели вместе с актерами. Когда-то в сериал пришла юная Мария Ильюхина, которая сыграла Машу Воронину, а сегодня это уже 18-летняя красавица с внешностью фотомодели.

Мария посвящает свое свободное время не только актерскому мастерству, но и вокалу. В 2019 году она выпустила свою первую песню «Искры» и не планирует останавливаться на достигнутом. Не бросает девушка и учебу — она учится в Московском центре образования школьников и вместе с другими студентами ответственно сдает все экзамены.

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Большую часть жизни Ильюхина посвятила художественной гимнастике — она неоднократно получала призы на международных и всероссийских соревнованиях. Мария ведет странички в соцсетях и постоянно делится с поклонниками новыми снимками, многие из которых удивляют зрителей «Ворониных», которые помнят актрису совсем малышкой.