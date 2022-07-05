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Вражда забыта: Гагарина проговорилась о связи с бывшим мужем

5 июля 2022 10:55
Вражда забыта: Гагарина проговорилась о связи с бывшим мужем

Певица отрекомендовала подписчикам Дмитрия Исхакова.

Поклонники Полины Гагариной гадают, с чем связано потепление в ее отношениях с бывшим мужем. На днях Дмитрий Исхаков посетил выступление экс-супруги: он сидел за одним из столиков с их общей дочерью Мией. Причем до этого фотографа никогда не замечали на концертах певицы.

А теперь о связи с бывшим мужем проговорилась и сама Гагарина. Певица прорекламировала в соцсетях новый курс по фотографии, который вскоре запустит Исхаков.

«Он правда очень классный», — заметила исполнительница, добавив, что эта характеристика относится как к мужу, так и к курсу.

Фолловеры Гагариной предположили, что вражда между бывшими возлюбленными спустя 2 года после развода забыта. Напомним, буквально в прошлом году Исхаков обращался в суд, требуя запретить певице вывозить их дочку за границу. Он был недоволен и тем, что бывшая жена ограничивает его общение с ребенком. В результате Исхаков с Гагариной заключили мировое соглашение: Мие можно выезжать за рубеж на отдых с одним из родителей, если второй даст на это согласие.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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