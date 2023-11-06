Вовсе не девушки: настоящих героев фильма «А зори здесь тихие» не показали в кадре

Картина «А зори здесь тихие» является одним из самых драматичных и пронзительных фильмов о Великой Отечественной войне. Кинолента была снята по одноименной повести советского писателя Бориса Васильева. Автор тщательно изучал архивы Министерства обороны и наткнулся на душещипательную историю.

На узловой станции Кировской железной дороги служили семеро бойцов. Каждый из них был с боевым опытом и имел инвалидность. На передовую вояк отправить уже не могли, поэтому они приносили пользу фронту в глуши. Однажды в этой местности появилась группа диверсантов. Калеки решили дать захватчикам отпор: погибли все, кроме командира.

Приступив к написанию рассказа по этому сюжету, Васильев решил, что текст никуда не годится.

Тогда писателю пришла в голову гениальная идея: а что, если суровых инвалидов заменить на юных девушек-зенитчиц? Так появилась знаменитая повесть «А зори здесь тихие».