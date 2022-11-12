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Киноафиша Статьи Вовсе не благородный Гоша: правда о подлом поступке Баталова способна шокировать

Вовсе не благородный Гоша: правда о подлом поступке Баталова способна шокировать

12 ноября 2022 05:00
Вовсе не благородный Гоша: правда о подлом поступке Баталова способна шокировать

Бросил родную дочь.

К Гоше, персонажу Алексея Баталова в фильме «Москва слезам не верит», многие относятся неоднозначно. Тем не менее, трудно отрицать, что рядом с ним Катерина выглядит счастливой и окрыленной. Правда, сам актер в жизни оказался не таким порядочным.

Многие знают, что во втором браке с цирковой артисткой Гитаной Леонтенко у Баталова появилась особенная дочь Маша, страдающая ДЦП и впоследствии ставшая сценаристом.

Однако у покойного актера есть еще одна наследница – Надежда, рожденная от Ирины Ротовой.

Маленькой Наде было три года, когда родители развелись – и с тех пор звездный отец не принимал участия в воспитании девочки. Надежда выросла: у нее появились свои дети, а потом и внуки, но лед между отцом и дочерью так и не растаял.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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