Вовсе не благородный Гоша: правда о подлом поступке Баталова способна шокировать
Бросил родную дочь.
К Гоше, персонажу Алексея Баталова в фильме «Москва слезам не верит», многие относятся неоднозначно. Тем не менее, трудно отрицать, что рядом с ним Катерина выглядит счастливой и окрыленной. Правда, сам актер в жизни оказался не таким порядочным.
Многие знают, что во втором браке с цирковой артисткой Гитаной Леонтенко у Баталова появилась особенная дочь Маша, страдающая ДЦП и впоследствии ставшая сценаристом.
Однако у покойного актера есть еще одна наследница – Надежда, рожденная от Ирины Ротовой.
Маленькой Наде было три года, когда родители развелись – и с тех пор звездный отец не принимал участия в воспитании девочки. Надежда выросла: у нее появились свои дети, а потом и внуки, но лед между отцом и дочерью так и не растаял.