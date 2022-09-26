Вот за что принца из «Золушки» могли приговорить к расстрелу

Советский актер Алексей Консовский отметился в фильмографии лирическими героями — принцем из «Золушки», летчиком из «Маленького принца» и поэтом из картины про Михаила Лермонтова. Но всех этих блестящих ролей могло и не быть, ведь на заре карьеры Алексей с ужасом ждал смертного приговора.

В профессию Консовский отправился вслед за старшим братом Дмитрием. Тот уже с середины 1920-х годов блистал на сцене театра и снимался в кино. Но в 1938 году его приговорили к расстрелу по подозрению в антисоветской пропаганде. На ролях актера был поставлен крест. Дмитрий так и не дожил до действия приговора: он скончался от острой сердечной недостаточности.

Алексей тяжело переживал смерть брата. Кроме того, он подозревал, что и сам со дня на день будет арестован как близкий родственник. Однако против Консовского-младшего никаких обвинений выдвинуто не было. Более того, Алексею даже не помешали переходить из театра в театр, прежде чем он в 1940 году стал актером студии «Союздетфильм».