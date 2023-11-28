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Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою

28 ноября 2023 20:00
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою

Сходство картин трудно не заметить.

Сегодняшних кинематографистов упрекают в желании подражать Западу, копировать чуждые российскому менталитету сюжеты и образы. Однако и советские режиссеры внимательно изучали произведения зарубежных коллег. В некоторых культовых картинах можно обнаружить влияние американского кино.

Сегодня фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» считается достоянием культуры и главной новогодней кинолентой. Мало кто знает, что Эльдар Рязанов вдохновлялся драмой Билли Уайлдера «Квартира», вышедшей в прокат за 15 лет до появления знаменитой мелодрамы мэтра.

Фильм рассказывает об офисном работнике Баде, который позволяет начальнику использовать его квартиру как место для свиданий. Кажется, сюжет не имеет ничего общего с «Иронией судьбы», но сходство обнаруживается в образах главных героев. Стеснительные интеллигенты, втянутые в любовные треугольники, — так можно описать обе картины. Да и действие и в той, и в другой ленте происходит в новогодние праздники.

Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Квартира» (1960)
Алла Новикова
Алла Новикова
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