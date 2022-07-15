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Вот почему озвучивший Волка Папанов терпеть не мог «Ну, погоди!»

15 июля 2022 08:33
Вот почему озвучивший Волка Папанов терпеть не мог «Ну, погоди!»

Актер радовался закрытию мультфильма.

Анатолий Папанов мог похвастаться богатейшей фильмографией и десятками самых разных образов, воплощенных на экране, но страна запомнила его даже не полноценной роли, а по озвучке Волка из «Ну, погоди!».

Цитатами из народного мультфильма актера долгое время встречали и провожали, что вызывало в нем протест и раздражение. Как и коллеги, Папанов не хотел застрять в одном образе, но бороться с публикой было не под силу даже такому талантливому артисту.

«Достали! И зачем я все эти роли играл, когда все их «съел Волк», — цитирует сокрушающегося Анатолия Дмитриевича канал «КиноНытик».

Когда сценарист произведения Феликс Камов переехал в Израиль, «Ну, погоди!» закрыли; таковы были правила тех лет — убирать на полку кино, созданное при участии бежавших из страны.

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Долго радоваться Папанову не удалось: стоило ему сообщить эту новость председателю Президиума ВС СССР Николаю Подгорному, как мультфильм вернули, уж очень любила его смотреть семья чиновника.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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