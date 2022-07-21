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8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

21 июля 2022 08:33
8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

Не только создателям «Игры престолов» пришлось оправдываться из-за стаканчика кофе в кадре.

Подобных ляпов в исторических фильмах редко удается избежать.

Золотой век

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

Создатели этого проекта постарались избегать ляпов, но так и не смогли добиться идеала.

Самый очевидный промах – выбор женихов для королевы. Действие происходит в тот год, когда Иван Грозный уже умер.

Но именно его называют одним из потенциальных кандидатов. К тому же, портрет, который присылают Елизавете, нарисуют лишь через несколько веков после событий фильма.

Пираты Карибского моря

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

Эту ленту зрители любят совсем не за историческую достоверность. И все же странно, что создатели франшизы не заметили такого очевидного ляпа. В кадр попал член съемочной группы, и он явно не похож на пирата. Ковбойская шляпа и темные очки говорят о том, что перед нами современный человек.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

В этой ленте тоже можно увидеть члена массовки, который носит современные вещи. Джинсы и футболка выдают в нем либо путешественника во времени, либо случайно оказавшегося в кадре человека.

К тому же, модель самолетов, которые появляются в эпизоде побега, начали выпускать только лет через 10 после описанных событий.

Гладиатор

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

Масштабная драма, сделавшая Рассела Кроу звездой мирового уровня, так и пестрит историческими неточностями. Выглядит довольно странно, когда лучникам дают команду «Огонь!». Принимая во внимание, что порох изобрели гораздо позднее, в ту эпоху люди просто не могли знать о выстрелах. Да и газовый баллон на колеснице сложно назвать уместным.

Титаник

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

Культовый фильм навсегда останется в сердцах зрителей, какие бы ляпы в нем ни находили историки. При такой масштабной работе неудивительно, что команда упустила некоторые моменты. Как, например, гимн в часовне или теория Фрейда.

В год крушения «Титаника» их еще не существовало.

Как и монеты с изображением Рузвельта, появившейся тремя десятилетиями позднее.

Храброе сердце

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

Биография реального Уоллеса и персонажа Мэла Гибсона сильно различаются. Во-первых, родных героя в действительности убили, когда ему было больше 20 лет. Да и жил он в то время, когда принцессе Изабелле едва исполнилось несколько лет. Килты тоже появились гораздо позднее. А синей краской лица красили кельты, а не шотландцы.

Александр

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

Заметить неточность в этом фильме могли только опытные зрители. Царь древней Македонии жил во времена до нашей эры. И знаменитый Буцефал, на котором он ездил, не мог принадлежать к фризской породе. Но именно такую лошадь выбрали для съемок в фильме.

Порода же была выведена гораздо позднее – в 13 или 16 веке (по разным сведениям).

Троя

8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков

Действие этой ленты происходит еще раньше – в 14 веке до нашей эры. У историков хватает претензий к тому, как была реализована экранизация «Илиады». Создатели проекта сильно отступили от литературного первоисточника в угоду зрелищности и эпичности. И при этом просмотрели самый очевидный ляп, на который обратили внимание зрители. В эпизоде с Ахиллом в небе явно заметен самолет.

И это не единственное несоответствие истории.

Фото: Legion-Media
Елена Петрова
Елена Петрова
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