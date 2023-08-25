Вот кем оказался загадочный Лелик из «Бриллиантовой руки»: Гайдай оставил несколько подсказок

Анатолий Папанов великолепно создал образ Лелика, который запомнился наряду с главными героями «Бриллиантовой руки». Но об этом второстепенном персонаже мало что известно. Однако по крупицам все-таки удается собрать биографию загадочного подручного Шефа.

Так, можно предположить, что полное имя героя Леонид и что его образ немного списан с генсека ЦК КПСС Брежнева. На это указывает и включенная в фильм Гайдая сцена поцелуя героев Папанова и Миронова в морском порту. Лобызание получилось чисто брежневским.

Что касается прошлого Лелика, то в сценарии было прописано, что герой Папанова был тяжелоатлетом, но его спортивная карьера завершилась из-за пьянства. Можно также предположить, что родом подручный Шефа из Беларуси, о чем говорит его характерный акцент.

Наконец, связавшись с преступниками, он начал работать на станции техобслуживания, вероятно, автослесарем. Именно в это место привезли Семена Семеновича снимать гипс. На заднем фоне в кадре видно автомобиль, а это позволяет сделать вывод о том, что мастерская действующая.