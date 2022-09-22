Вот какой триллер 40-х подтолкнул психологов к пугающему открытию
Сюжет черно-белого фильма стал синонимом одного из видов абьюза.
Создатели фильма «Газовый свет» 1944 года вряд ли подозревали, что ленту будут как учебное пособие смотреть студенты психфака. После премьеры картины критики разразились положительными отзывами: хвалили не только игру Ингрид Бергман и Шарля Буайе, но и декорации, и созданный эффект напряженности. Фильм получил семь номинаций на «Оскар», забрав в итоге две статуэтки.
А новое рождение лента получила в 2010 году. Психологи использовали сюжет картины для создания термина «газлайтинг» (звучит как название фильма на английском языке). Этим словом объясняют процесс ментального насилия над человеком, когда его заставляют сомневаться в собственной реальности.
Именно так и произошло с героиней Бергман в триллере. Супруг убеждал ее, что она сама перевешивает картины, крадет часы и страдает галлюцинациями. Например, ей казалось, что газовые фонари тухли без всяких причин. Постепенно женщина начинала сходить с ума.
Теперь специалисты называют газлайтингом один из видов абьюза, при котором в результате чужих манипуляций люди теряют связь с настоящим положением дел. Данный термин широко используется в разных сферах — от политики до бизнеса.