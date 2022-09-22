Вот какой триллер 40-х подтолкнул психологов к пугающему открытию

Создатели фильма «Газовый свет» 1944 года вряд ли подозревали, что ленту будут как учебное пособие смотреть студенты психфака. После премьеры картины критики разразились положительными отзывами: хвалили не только игру Ингрид Бергман и Шарля Буайе, но и декорации, и созданный эффект напряженности. Фильм получил семь номинаций на «Оскар», забрав в итоге две статуэтки.

А новое рождение лента получила в 2010 году. Психологи использовали сюжет картины для создания термина «газлайтинг» (звучит как название фильма на английском языке). Этим словом объясняют процесс ментального насилия над человеком, когда его заставляют сомневаться в собственной реальности.

Именно так и произошло с героиней Бергман в триллере. Супруг убеждал ее, что она сама перевешивает картины, крадет часы и страдает галлюцинациями. Например, ей казалось, что газовые фонари тухли без всяких причин. Постепенно женщина начинала сходить с ума.

Теперь специалисты называют газлайтингом один из видов абьюза, при котором в результате чужих манипуляций люди теряют связь с настоящим положением дел. Данный термин широко используется в разных сферах — от политики до бизнеса.