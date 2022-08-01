Вот какой культовый фильм СССР современные россияне назвали «недокино»

Зрители раскритиковали творчество Андрея Тарковского. По мнению пользователей сети, картину постановщика «Сталкер» можно назвать «недокино».

Андрей Тарковский давно входит в число главных мировых режиссеров 20 века. Его фильмы вызывают восторг вот уже у нескольких поколений зрителей, однако, как оказалось, современные россияне не ценят его творчество. По словам пользователей сети, картины постановщика отличаются напыщенностью и бессмысленностью.

Как отмечает канал «Горожанин », «Сталкер», самый известный фильм Тарковского, лишь по вторичным признакам напоминает фильм. В реальности же это очень скучное кино, а подача материала в нем на «на уровне школьника».

«Сталкер» я бы назвал квазикино, или недокино. То есть это некий продукт, имеющий все внешние признаки кинематографа, но таковым не являющийся... В чем талант здесь?» — рассуждают эксперты.

Пользователи сети не оставили без внимания критику Тарковского. В комментариях многие согласились с мнением, отметив, что так и не смогли понять всех восторгов относительно творчества режиссера и считают его недостойным похвал.