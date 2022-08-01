Вот какой культовый фильм СССР современные россияне назвали «недокино»
Зрители не постеснялись поделиться своим мнением.
Зрители раскритиковали творчество Андрея Тарковского. По мнению пользователей сети, картину постановщика «Сталкер» можно назвать «недокино».
Андрей Тарковский давно входит в число главных мировых режиссеров 20 века. Его фильмы вызывают восторг вот уже у нескольких поколений зрителей, однако, как оказалось, современные россияне не ценят его творчество. По словам пользователей сети, картины постановщика отличаются напыщенностью и бессмысленностью.
Как отмечает канал «Горожанин», «Сталкер», самый известный фильм Тарковского, лишь по вторичным признакам напоминает фильм. В реальности же это очень скучное кино, а подача материала в нем на «на уровне школьника».
«Сталкер» я бы назвал квазикино, или недокино. То есть это некий продукт, имеющий все внешние признаки кинематографа, но таковым не являющийся... В чем талант здесь?» — рассуждают эксперты.
Пользователи сети не оставили без внимания критику Тарковского. В комментариях многие согласились с мнением, отметив, что так и не смогли понять всех восторгов относительно творчества режиссера и считают его недостойным похвал.
«Признаться, что было невыразимо тягомотно смотреть фильм, как-то некомильфо!», «Есть такая сказка про голого короля, про которого только один мальчик посмел сказать, что он голый. Вот всегда считал Тарковского таким же голым королём...», «Тарковского никогда не мог смотреть больше получаса. Невероятно все затянуто. И какими- то философскими мыслями не пахнет», — уверены зрители.