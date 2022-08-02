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Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице

2 августа 2022 16:50
Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице

Возлюбленная Николая Гриценко сама приняла решение отправить его в лечебницу.

В конце 30-х годов о Николае Гриценко говорили исключительно как о талантливом человеке, который способен сыграть любую роль. Он блистал на сцене Театра имени Вахтангова и активно снимался в кино. И зрители, и критики признавали, что ему одинаково легко удаются, как драматические, так и комедийные герои. Особенно полюбились поклонникам персонажи Гриценко в «Анне Карениной», «Земле Санникова», «Двух капитанах». А после ленты «Хождение по мукам» Николай стал абсолютной звездой — актера начала боготворить вся страна.

Однако, жизнь Гриценко закончилась бесславно в психбольнице. В 60-е годы актер стремительно начал терять память. Болезнь прогрессировала быстро, вскоре ему нужны были шпаргалки на съемках. Тем не менее, даже в таком состоянии он блестяще сыграл роль немецкого генерала в «Семнадцати мгновениях весны». Однако предложений о работе становилось все меньше. Наложились и личные проблемы — разводы с двумя женами, разрыв отношений с сестрой Лилией. Гриценко пристрастился к спиртному, и ему стало казаться, что его преследуют.

Последняя молодая пассия актера сама попросила врачей госпитализировать его в лечебницу. За Николая не заступился никто из коллег. В психбольнице в 1979 году у него произошел конфликт с другими пациентами: Гриценко съел чужие продукты из холодильника. Актера сильно избили, и от полученных травм он вскоре скончался.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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