Вот какой фильм уничтожил карьеру Анастасии Заворотнюк в большом кино

Анастасия Заворотнюк стала национальной звездой после сериала «Моя прекрасная няня». Многие зрители были уверены, что после ситкома звезда артистки никогда не погаснет, поэтому они увидят еще десятки ее ярких ролей. Однако один фильм смог перечеркнуть карьеру успешной знаменитости.

В 2007 году в прокат вышла приключенческая лента «Код апокалипсиса» режиссера Вадима Шмелева. В картине Заворотнюк примерила на себя образ международной шпионки, которая пытается спаси мир, а сам фильм был создан при совместном сотрудничестве России и Франции. Многие были уверены, что ленту ждет успех, но ни зрители, ни критики не оценили фильм.

По мнению экспертов и зрителей, «Код апокалипсиса» заметно уступал иностранным конкурентам — фильмам про Джейсона Борна, Лару Крофт и другим шпионским историям. Также многие, как пишет Дзен-канал «Киновед в штатском», критиковали и Анастасию Заворотнюк, которая к тому времени еще не избавилась от образа няни Вики и выглядела неестественно в роли агента.

«Ну, дурацкий фильм», «Никакой фильм. Переигрывающая в погоне за Ларой Крофт Заворотнюк. Посмотреть под попкорн и забыть», — пишут недовольные пользователи Сети.

В итоге после этого фильма Заворотнюк все меньше и меньше начала появляться в кино. Ее больше не приглашали на главные роли в высокобюджетные проекты, так что ей не удалось построить успешную карьеру, которую прогнозировали критики.