Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»

Сейчас в это трудно поверить, но поначалу никто на Мосфильме и Госкино не верил в успех ленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Режиссер с трудом добился, чтобы ее показали хотя бы на телевидении. Каким же было удивление его коллег, когда новогодняя мелодрама, что называется «выстрелила».

Теперь уже чиновники кусали локти и поспешили выпустить фильм для кинотеатров. Но Рязанову строго-настрого наказали сократить хронометраж на 30 минут. В итоге «Ирония судьбы» лишилась нескольких знаковых сцен. К примеру, вырезали поездку Нади на такси и откровения Жени и Ипполита под елкой. Кроме того, зрители не увидели собаку в лифте и веселую компанию с баяном.

Особенно обидным для режиссера стало то, что в картине не показали маму Нади и сцену с выброшенным билетом. К сожалению всех причастных к созданию легендарного советского шедевра, киноверсия вышла «сырой», а характеры героев нераскрытыми.