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Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»

28 июля 2022 07:13
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»

Кинотеатральная версия фильма сильно отличается от телевизионной.

Сейчас в это трудно поверить, но поначалу никто на Мосфильме и Госкино не верил в успех ленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Режиссер с трудом добился, чтобы ее показали хотя бы на телевидении. Каким же было удивление его коллег, когда новогодняя мелодрама, что называется «выстрелила».

Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»

Теперь уже чиновники кусали локти и поспешили выпустить фильм для кинотеатров. Но Рязанову строго-настрого наказали сократить хронометраж на 30 минут. В итоге «Ирония судьбы» лишилась нескольких знаковых сцен. К примеру, вырезали поездку Нади на такси и откровения Жени и Ипполита под елкой. Кроме того, зрители не увидели собаку в лифте и веселую компанию с баяном.

Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»

Особенно обидным для режиссера стало то, что в картине не показали маму Нади и сцену с выброшенным билетом. К сожалению всех причастных к созданию легендарного советского шедевра, киноверсия вышла «сырой», а характеры героев нераскрытыми.

Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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3 комментария
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