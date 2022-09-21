Вот как трагедия Калягина сделала фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» культовым

Несмотря на большое количество киноролей Александра Калягина, часть зрителей до сих пор связывает его лишь с образом донны Розы д’Альвадорес из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» 1975 года. Для участия в картине рассматривались Олег Табаков, Владимир Этуш или Евгений Леонов, но после проб герой был отдан не самому известному на тот момент актеру.

Он блестяще сыграл роль бродяги, который притворялся тетей-миллионершей, и украсил собой комедию. При этом в реальной жизни актер переживал непростые времена: одна за одной у него скончались любимая жена и мама. Он остался с маленькой дочкой, ради которой взял себя в руки. По словам Калягина, именно образы близких ему женщин он использовал для самой знаменитой советской кинотетушки.

Александр вдохновлялся воспоминаниями из детства о матери и ее сестрах, воспитывавших его. Кроме того, актер добавил героине несколько черт от тех представительниц прекрасного пола, в которых был влюблен. Такой сборный персонаж получил яркую индивидуальность и не оставил равнодушным никого из зрителей.