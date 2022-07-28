«Вот это поворот»: 44-летняя Пегова рассекретила связь с известным актером

Ирина Пегова взбудоражила поклонников, рассказав о работе с Федором Лавровым. Не так давно артисты начали сниматься в новой киноленте.

Прославленная актриса поделилась серией кадров, сделанных на берегу моря. В публикации можно заметить, что специально для съемок Пегова полностью изменила свой имидж и сменила обычную прическу на короткие рыжие кудри, а Лавров отказался от привычной для фанатов бороды. Как оказалось, перевоплощения были необходимы для их нового совместного проекта.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись артистки. В комментариях одни отметили, что очень рады работе Пеговой и Лаврова, а другие признались, что едва узнали артистов из-за их экспериментов со стилем.

«Вот это поворот», «Кажется, будет что-то интересное», «Не ожидала увидеть вас вместе, очень интригует», — пишут фанаты в социальных сетях знаменитости.

Также многие признались, что с нетерпением ждут новый проект артистов и попытались узнать хоть какие-нибудь подробности, но Пегова отметила, что пока не может разглашать информацию о работе.