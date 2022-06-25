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Вот что Варлей вытворяла на съемках «Кавказской пленницы»: зрители даже не подозревали

25 июня 2022 12:34
Вот что Варлей вытворяла на съемках «Кавказской пленницы»: зрители даже не подозревали

В знаменитую комедию Гайдая Наталья Варлей попала благодаря своим цирковым талантам.

Наталья Варлей, наиболее известная зрителю по ролям в картинах «Кавказская пленница» и «Вий», за свою творческую карьеру успела сняться в десятках картин и поработать с самыми разными режиссерами. Однако в сердцах зрителей она всегда будет ассоциироваться с Ниной, красавицей и умницей из фильма Гайдая. Оказывается, что на главную роль она попала совсем не благодаря своим актерским данным.

Когда Леонид Гайдай узнал, что Наталья закончила цирковое училище, то сразу же пригласил ее на пробы, в результате которых она обошла сотни претенденток на роль в «Кавказской пленнице». Благодаря своей физической форме Варлей сама исполняла все трюки в фильме, даже тот самый прыжок в горную речку, хотя это было очень опасно.

В сцене, где машина несется на троицу Вицина, Моргунова и Никулина, Варлей сама была за рулем и не боялась огромной скорости. В своей автобиографии актриса призналась, что при финальном монтаже было вырезано много других опасных трюков, которые делала Наталья, в том числе и виртуозное катание на лошади.

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Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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