Восхитил даже Машкова: куда пропал Миша после триумфа в «Воре» (фото)

Михаил Филипчук прославился еще в детстве. Именно он сыграл в фильме «Вор» Павла Чухрая, затмив Владимира Машкова и других знаменитых артистов. Публика, пораженная талантом молодого актера, была уверена, что Филипчук построит успешную карьеру, но его жизнь сложилась совершенно другим образом.

Так, после съемок в «Воре» Филипчук продолжал сниматься. После комплиментов от самого Машкова семья мальчика верила в его талант. Однако когда Мише пришлось выбирать между карьерой в кино или учебой, он решил сконцентрироваться на получении образования и перестал работать в кино.

А уже в средней школе мальчика привлекли точные науки. Он стал студентом факультета общей и прикладной физики и в 2017 году эмигрировал в США, получив получив хорошую работу. В кино же он больше не возвращался, уверенный, что этот период в его жизни давно закончился.