«Волосы Бабы Яги»: покинувшая столицу Долина показала себя во всей красе

Лариса Долина шокировала пользователей Сети фотографиями с музыкального образовательного форума Леонида Агутина. Соответствующим снимком артистка поделилась в личном Telegram-канале.

В записи исполнительница показывает кадры, сделанные на красной ковровой дороже. На мероприятии перед объективами камер она позирует вместе с артистом в костюме Бабы Яги, что привело к весьма комичным фотографиям, которые Долина не постеснялась выложить.

«Волосы Бабы Яги плавно легли на мою левую щеку и получилось прикольно!» — смеется артистка.

Подписчики исполнительницы остались в восторге от публикации. В комментариях они похвалили певицу за чувство юмора, благодаря которому она решилась выложить настолько неудачный кадр. «Забавно. Сначала показалось, что это ваши волосы», «Вы молодец, что можете посмеяться над собой», — пишут фанаты артистки.

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