Волочкова плюнула в неблагодарного Лазарева: «Стыдно за него»

Анастасия Волочкова больше трех лет напрасно обижалась на Филиппа Киркорова за то, что ее триумфальное появление на главном федеральном канале вырезали. Дело в том, что в 2019 году Андрей Малахов организовал передачу, посвященную участнику «Евровидения» Сергею Лазареву. По задумке шоумена экс-прима Большого театра должна была эффектно выскочить из белоснежного рояля.

Все прошло по сценарию, балерина прекрасно справилась со своей ролью и от всей души пожелала певцу удачи на песенном конкурсе. Однако к огромному сожалению Волочковой трогательный момент не попал в финальную версию программы. У нее не оставалось сомнений, что к ее «изгнанию» приложил руку Филипп Киркоров. Но реальность оказалась гораздо вероломнее.

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Совсем недавно выяснилось, что сам Лазарев потребовал вырезать сюрприз, пригрозив отказаться от участия в «Евровидении». Настолько оскорбительным показались ему действия Волочковой. «Стыдно за него стало. Я его пришла поддержать на шоу совершенно безвозмездно», – поделилась своими чувствами расстроенная звезда в беседе с BLITZ+.