Волочкова плюнула в неблагодарного Лазарева: «Стыдно за него»
Скандальная звезда разгневалась не на шутку.
Анастасия Волочкова больше трех лет напрасно обижалась на Филиппа Киркорова за то, что ее триумфальное появление на главном федеральном канале вырезали. Дело в том, что в 2019 году Андрей Малахов организовал передачу, посвященную участнику «Евровидения» Сергею Лазареву. По задумке шоумена экс-прима Большого театра должна была эффектно выскочить из белоснежного рояля.
Все прошло по сценарию, балерина прекрасно справилась со своей ролью и от всей души пожелала певцу удачи на песенном конкурсе. Однако к огромному сожалению Волочковой трогательный момент не попал в финальную версию программы. У нее не оставалось сомнений, что к ее «изгнанию» приложил руку Филипп Киркоров. Но реальность оказалась гораздо вероломнее.
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Совсем недавно выяснилось, что сам Лазарев потребовал вырезать сюрприз, пригрозив отказаться от участия в «Евровидении». Настолько оскорбительным показались ему действия Волочковой. «Стыдно за него стало. Я его пришла поддержать на шоу совершенно безвозмездно», – поделилась своими чувствами расстроенная звезда в беседе с BLITZ+.