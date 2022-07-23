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Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»

23 июля 2022 10:02
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»

Супруг знаменитой модели не в восторге от русской кухни.

Карьере и жизни Натальи Водяновой завидуют миллионы: в раннем возрасте она стала успешной моделью, а сейчас счастливо замужем за богачом и занимается благотворительностью, при этом ни в чем себе не отказывает. О своем муже Антуане Арно, сыне миллиардера Бернара Арно, она говорит нечасто, зато немного о его характере рассказала мама Натальи Лариса.

В интервью Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» Лариса призналась, что ее зять не фанат русской кухни и не был в восторге от ее готовки.

«Антуан — настоящий аристократ, и не все изыски русской кухни приходятся ему по душе. Холодец, он сказал, похож на кошачий корм», — призналась мать Натальи Водяновой с сожалением.

Лариса также отметила, что редко общается с мужем дочери, потому что они живут за границей, а сама она до сих пор проживает в Нижнем Новгороде и при этом плохо говорит на иностранных языках. Лариса призналась, что Антуан ей очень понравился, хотя он производит впечатление очень строгого и делового человека.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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