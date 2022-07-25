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Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем

25 июля 2022 07:55
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем

Все, что вы хотели знать о телешоу, но боялись спросить.

В социальных сетях появилась инсайдерская информация о шоу Андрея Малахова. Ей поделился бывший сотрудник программы, проработавший в программе пять лет. Он рассказал, что во-первых все истории на шоу абсолютно реальны — редакция ищет интересные сюжеты и потом уговаривает их участников сняться в шоу.

Во-вторых, по словам бывшего редактора Славы Тихонова, в неделю снимается по шесть-семь выпусков, а за рейтингами следят вплоть до десятых долей процента, чтобы понять, что именно интересует народ. Практически все эфиры пишутся заранее и иногда лежат на полке месяцами, ожидая своего часа. Тихонов признался, что враждующие каналы с похожими шоу часто воруют героев друг у друга и обманывают наивных героев. Самой сложной задачей программы бывший сотрудник называет не поиск участников, а уговоры сняться в шоу. Если «простых» участников конфликта убеждают юридической и психологической помощью в их деле, а также оплаченной поездкой в Москву, то звезды без гонорара на площадку не приедут. При этом, говорит Тихонов, свои обещания в итоге сотрудники шоу стараются выполнять.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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