Водил смерть за нос 17 лет: не поверите, узнав о судьбе «Приведения» в метро

Актер Винсент Эндрю Скьявелли обладал крайне необычной внешностью – аномально высокий рост (198 сантиметров), длинные пальцы рук, удлиненное лицо и специфические черты лица. Физические особенности актера позволили ему сыграть множество необычных и странных персонажей. Роль призрака в метро в фильме «Привидение», шарманщика в «Бэтмен возвращается», злобного доктора Кауфмана в бондиане «Завтра не умрет никогда». Всего артист снялся в более чем 148 проектах.

Но мало кто знает, что нестандартная внешность Скьявелли была обусловлена его диагнозом – синдромом Марфана, аутоиммунном заболеванием, при котором наблюдаются изменения в органах опорно-двигательного аппарата, расширение аорты и эктопия хрусталика. При таком диагнозе без должного лечения люди не живут дольше 30-40 лет, но Винсенту Скьявелли удалось обмануть смерть.

Помимо съемок, актер увлекался кулинарией и писал кулинарные книги – в 2001 году ему даже вручили премию «James Beard Foundation» как лучшему журналистку.

С 1985 по 1988 артист был женат на актрисе Эллис Бисли. В браке родился сын Андреа. В 1992 году Скьявелли женится во второй раз – на арфистке Кэрол Макхалиан. С ней он жил до своей смерти в 2005 году. Винсент Скьявелли скончался от рака легких и прожил 57 лет.